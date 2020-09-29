Обнаружен новый способ убить раковые клетки

Ученые из Научно-исследовательского Института Санфорд Бернем Пребис в США обнаружили клеточный механизм, блокирование которого позволяет бороться с раковыми клетками, оставляя здоровые клетки неповрежденными. Речь идет о синтезе белковых пор в ядре клетки, через которые осуществляется транспорт различных веществ. О новом способе потенциального лечения рака сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.

Исследователи проверили гипотезу, согласно которой раковые клетки сильно зависят от движения молекул через ядерные поры. Формирование новый белковых комплексов, из которых образуются ядерные поры, происходит у быстро делящихся клеток, особенно, у опухолевых, поэтому препараты, нацеленные на эти комплексы, должны убивать только злокачественные клетки.

В ходе исследования мышам трансплантировали опухолевые клетки человека (меланома, лейкемия и колоректальный рак), подавив у них процесс формирования ядерных поровых комплексов. В результате у всех животных наблюдался медленный рост рака и меньший размер опухолей.

В настоящее время ученые занимаются поиском подходящих препаратов, блокирующих белковые каналы в ядерной мембране. Специалисты считают, что такой метод лечения также предотвратит развитие лекарственной устойчивости опухолевых клеток.