«Нетолерантен» — известному в мире эволюционисту отказали в выступлении в старейшем Университете

Hist — или Историческое общество колледжа Тринити-колледжа Дублина — отменили свое приглашение Ричарду Докинзу выступить перед обществом в следующем году.

Аудитор колледжа Брид О’Доннелл заявила, что она «прочитала страницу о нём в Википедии, но не знала о мнении Ричарда Докинза об исламе и сексуальном насилии».

«Приглашение Ричарду Докинзу выступить в обществе было сделано моим предшественником, и я последовала этому приглашению, имея ограниченные сведения о мистере Докинзе.

«Я хочу поблагодарить всех, кто указал мне на эту ценную информацию, — добавила О’Доннелл.

Она «прочитала его страницу в Википедии», третий абзац которой начинается фразой « Докинз известен как откровенный атеист. Но она, очевидно, была удивлена, узнав, что он не большой поклонник ислама, а также не является большим поклонником христианства.

Докинз, конечно, одинаково едко относится практически ко всем религиям. Это, конечно, нормально в случае христианства, где его взгляды полностью совпадают со взглядами среднего тупицы в Троице. Но критиковать ислам, конечно, нельзя.

А что он сказал о сексуальном насилии, спросите вы? Очевидно, это относится к двум твитам, которые он отправил в 2014 году, в которых он предположил, что пьянство и неспособность вспомнить, как на него напали, может затруднить обеспечение судебного преследования.

Ричард Докинз (англ. Clinton Richard Dawkins) — английский этолог, эволюционный биолог, учёный и популяризатор науки.

Докинз — атеист, вице-президент Британской гуманистической ассоциации. Хорошо известен как критик креационизма и разумного замысла.

Автор книг: «Бог как иллюзия», «Эгоистическеий ген», » Самое грандиозное шоу на Земле. Доказательства эволюции», «Слепой часовщик».

Hist, одно из двух дискуссионных обществ Тринити, является старейшим студенческим обществом в мире, основанным в 1770 году.

Ежегодно общество принимает высокопоставленных докладчиков, а каждую среду проводит дебаты. Такие фигуры, как Уинстон Черчилль и архиепископ Десмонд Туту, обращались к обществу.

Через Хист прошел поток величайших имен в истории Ирландии, в том числе Эдмунд Берк, Теобальд Вулф Тон, Роберт Эммет, Оливер Голдсмит, Оскар Уайльд и Сэмюэл Беккет.