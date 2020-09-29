Настя Каменских разделась и показала подтянутую попку на яхте

Несмотря на наступление календарной осени, многие звезды продолжают продлевать себе лето путешествиями. Среди тех, кто сейчас отдыхает под пальмами и палящим солнцем, 33-летняя Настя Каменских и ее 39-летний супруг и продюсер по совместительству Алексей Потапенко.
Около недели назад звездная пара улетела отдыхать к морю. Настя и Алексей не рассказывают, где именно проводят отпуск, однако у подписчиков звезд есть сразу несколько вариантов: Кипр, Турция и Италия. Каждый день певица и продюсер публикуют в своих инстаграмах новые посты и сторис, в которых рассказывают, как проходят их каникулы.
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских
Настя не забывает каждый день желать своим подписчикам доброго утра, сопровождая свое обращение новыми снимками в бикини, в комментариях под которыми поклонники не устают восхищаться ее женственными формами. На отдыхе Каменских также успевает давать своим фолловерам советы, как поддержать себя в тонусе. Например, недавно она поделилась несколькими секретами, которые помогают ей не переедать.
Завтрак дает энергию на весь день, поэтому его нельзя пропускать. Утром я всегда ем плотно и сбалансировано. Обычно завтракаю гранолой с козьим йогуртом без наполнителя или овсянкой на воде с тертым яблочком и орехами.
Я никогда не ем во время просмотра фильма/сериала или во время чтения. И вообще не беру телефон в руки пока ем. Ведь когда мы отвлекаемся на что-то в процессе приема пищи, нам очень легко не заметить, что мы переедаем.
В моем доме нет вазочек с конфетами или печеньем. Только фрукты, ягоды и орехи. Так нет соблазна съесть что-то вредное. Это правило нарушается только с приходом гостей — тогда в доме появляются пиалы со сладостями (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),
— рассказала Настя, также добавив, что пьет много воды и всегда вовремя ложится спать.
В своих заметках отпускника Каменских не только делится бьюти-секретами, но и признается в любви мужу. Певица, которая недавно презентовала свой первый испаноязычный альбом Eclеctica и благодаря этому появилась на страницах испанского издания HOLA!, опубликовала фото с морской прогулки с Потапом, а в подписи к ним выразила мужу благодарность за все, что он для нее делает:
Я благодарна тебе за каждый поцелуй, за каждое сладкое объятие и влюбленный взгляд! Спасибо, что ценишь, понимаешь и всегда рядом. Какое счастье быть частью друг друга и иметь возможность создавать вместе! Мой новый и первый испаноязычный альбом — это шедевр, так как к нему приложил руку ты, мой гений! Спасибо тебе за каждую ноту, звук, слово и, главное, душу, которую ты вложил в эти песни. Я знаю, что сила в нас и вместе мы покорим Вселенную.
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