Настя Каменских разделась и показала подтянутую попку на яхте

Несмотря на наступление календарной осени, многие звезды продолжают продлевать себе лето путешествиями. Среди тех, кто сейчас отдыхает под пальмами и палящим солнцем, 33-летняя Настя Каменских и ее 39-летний супруг и продюсер по совместительству Алексей Потапенко.

Около недели назад звездная пара улетела отдыхать к морю. Настя и Алексей не рассказывают, где именно проводят отпуск, однако у подписчиков звезд есть сразу несколько вариантов: Кипр, Турция и Италия. Каждый день певица и продюсер публикуют в своих инстаграмах новые посты и сторис, в которых рассказывают, как проходят их каникулы.

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских

Настя не забывает каждый день желать своим подписчикам доброго утра, сопровождая свое обращение новыми снимками в бикини, в комментариях под которыми поклонники не устают восхищаться ее женственными формами. На отдыхе Каменских также успевает давать своим фолловерам советы, как поддержать себя в тонусе. Например, недавно она поделилась несколькими секретами, которые помогают ей не переедать.

Завтрак дает энергию на весь день, поэтому его нельзя пропускать. Утром я всегда ем плотно и сбалансировано. Обычно завтракаю гранолой с козьим йогуртом без наполнителя или овсянкой на воде с тертым яблочком и орехами.

Я никогда не ем во время просмотра фильма/сериала или во время чтения. И вообще не беру телефон в руки пока ем. Ведь когда мы отвлекаемся на что-то в процессе приема пищи, нам очень легко не заметить, что мы переедаем.

В моем доме нет вазочек с конфетами или печеньем. Только фрукты, ягоды и орехи. Так нет соблазна съесть что-то вредное. Это правило нарушается только с приходом гостей — тогда в доме появляются пиалы со сладостями (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— рассказала Настя, также добавив, что пьет много воды и всегда вовремя ложится спать.

В своих заметках отпускника Каменских не только делится бьюти-секретами, но и признается в любви мужу. Певица, которая недавно презентовала свой первый испаноязычный альбом Eclеctica и благодаря этому появилась на страницах испанского издания HOLA!, опубликовала фото с морской прогулки с Потапом, а в подписи к ним выразила мужу благодарность за все, что он для нее делает: