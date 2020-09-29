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На Донбассе подорвали российского офицера

27 сентября на оккупированном Донбассе подорвался один из российских офицеров

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны со ссылкой на Главное управление разведки.

Командование российско-оккупационных войск продолжает использовать перемирие для оборудования позиций почти по всей линии разграничения.

«На прошлой неделе наиболее интенсивные мероприятия по сооружению окопов и блиндажей противник осуществлял на Новоайдарском, Северодонецком, Кураховском, Торезском и Мариупольском направлениях», — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты устанавливали новые и восстанавливали существующие минно-взрывные заграждения, в том числе вблизи частных домов местного населения.

«27 сентября в результате подрыва на мине получил тяжелое ранение с потерей части нижней конечности один из недавно прибывших во время ротации российских офицеров», — добавили в ГУР.

29 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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