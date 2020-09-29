Моника Беллуччи украсила обложку глянца

Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась для обложки греческого журнала «Катимерини». Фото было опубликовано на официальной страничке Моники в Instagram.

На снимке актриса позирует в платье с длинным рукавом от Dior и ожерелье от Cartier. Для фотосессии актрисе сделали легкий макияж, главной фишкой которого стали стрелки, которые так любит делать Моника.

В описании к фото Беллуччи уточнила, что выпуск журнала посвящен будущему моноспектаклю «Письма и воспоминания Марии Каллас». Его показ состоится в театре Odeon of Herodes Atticus в Афинах.

В комментариях к снимку подписчики Беллуччи засыпали ее комплиментами: «Нестареющая красавица», «Очень красивая», «Моника, вы богиня», «Прекрасна женщина», «Возраст вам только к лицу».