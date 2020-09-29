Меган Фокс рассказала, почему в Голливуде за ней закрепился образ пустышки

Известная актриса Меган Фокс неоднократно говорила, что в Голливуде за ней закрепился образ секс-символа и пустышки, который поддерживали продюсеры и режиссеры. Она упорно трудилась над тем, чтобы избавиться от несправедливого изображения ее в СМИ на протяжении многих лет. Недавно она рассказала, как фильм «Тело Дженнифер», в котором она снялась в главной роли, пострадал в прокате после ее вражды с режиссером фильма «Трансформеры» Майклом Бэем.

В подкасте Eli Roth History of Horror: Uncut она отметила, что сценаристка фильма «Тело Дженнифер» Диабло Коди и его режиссер Карин Кусама проделали огромную работу, чтобы осуществить этот проект. Однако Меган сказала, что у фильма никогда не было ни единого шанса в Голливуде.

Меган Фокс в фильме «Тело Дженнифер»

В фильме, в котором Фокс снялась вместе с Амандой Сейфрид, Меган исполнила роль девушки по имени Дженнифер Чек, которую фронтмен популярной рок-группы решил выбрать в качестве своей девственной жертвы для заклинания, которое принесло бы его коллективу славу и успех. Но его плану не суждено было сбыться, так как Дженнифер на самом деле не была девственницей. После неудачного жертвоприношения в нее вселился демон, и она стала питаться одноклассниками-мужчинами.

Тогда фильм провалился: его раскритиковали, а сборы в прокате составили меньше ожидаемого. За Фокс закрепился образ секс-символа и девушки, которая не блещет умом.

Меня сильно критиковали, когда фильм готовился к выходу. Я словно стала разрушаться,



— рассказала звезда.

Причина, по ее мнению, крылась в ее ссоре с человеком из отрасли. И хотя его имени она не назвала, вероятно, речь идет о режиссере фильма «Трансформеры» Майкле Бэе.

Это случилось как раз тогда, когда я была в пресс-туре с «Телом Дженнифер». Мне кажется, все это произошло одновременно. Я думаю, что люди определенно видели во мне негатив, думали, что у меня плохие намерения и я очень поверхностная и эгоистичная,

— призналась она.

Меган Фокс снялась в двух частях фильма «Трансформеры», прежде чем ее уволили из проекта за сравнение режиссера с Наполеоном и Адольфом Гитлером.

Маркетинговая стратегия «Тела Дженнифер» тоже не очень помогла ее репутации, так как изначально продюсеры создавали ее образ как секс-символ для мужчин, однако Кусама и Коули уже тогда хотели сделать из нее героиню, которая найдет отклик и у женской аудитории. С ростом популярности движения #MeToo зрители по-другому стали воспринимать этот фильм и относиться к самой актрисе.

После этого Фокс продолжила сниматься в Голливуде, хотя большой фильмографией она похвастаться не может. Впрочем, есть у нее и другие проекты, не только в кино. Но главное место в жизни она все же отводит не своей карьере, а семье и отношениям, что приносит ей куда больше счастья.