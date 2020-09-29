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Коронавирус вызывает у мужчин сексуальные проблемы — ученые

Заражение коронавирусом, даже бессимптомное, ослабляет «мужскую силу». Это, как пишет The Daily Mail, выяснили турецкие ученые.

Вирус не только истощает «иммунку», но и снижает уровень тестостерона, сказано в исследовании.

Низкие показатели этого гормона могут продуцировать воспаления, болезни сердечно-сосудистой системы и повышать риск смерти от гриппа и респираторных инфекций в целом.

В этой связи эксперты предлагают измерять уровень тестостерона у всех поступивших в стационары мужчин с диагнозом COVID-19. При обнаружении его нехватки для улучшения состояния коронавирусных пациентов может подойти заместительная тестостероновая терапия.

29 сентября, 2020 | Tags: | Category: Наука, Новости ﻿
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