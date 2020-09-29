У российских банков нехватка валюты Правительство РФ потратил 3 миллиарда на Центр предсказания будущего » Команда по американскому футболу из Колорадо заполнила трибуны персонажами «Южного Парка» Более 1800 картонных персонажей «Южного парка» появились на трибунах денверского стадиона Empower Field at Mile High (штат Колорадо) во время домашней игры «Денвер Бронкос» против «Тампа-Бэй Бакканирс» Из-за пандемии коронавируса Covid-19 на игру допустили только 5 700 реальных зрителей 1 октября выйдет специальный часовой выпуск «Южного парка» о том, как герои мультсериала переживают пандемию Covid-19 Официально дату выхода 24 сезона пока не объявили

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