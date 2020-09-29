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Генсек ООН поразился числу жертв коронавируса в мире

Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поразился числу жертв коронавируса в мире.

Гутерреш заявил, что человечество достигло страшного рубежа: пандемия унесла жизни миллиона человек. Он подчеркнул, что это ошеломляющая цифра.

Генсек также отметил, что эпидемии и потрясениям пока не видно конца. При этом Гутерреш добавил, что страны могут преодолеть эту проблему и должны учиться на ошибках. Он рассказал, что пока мир не получил вакцину, необходимо соблюдать дистанцию, носить маски и мыть руки.

Ранее Гутерреш заявил, что человечество провалило испытание пандемией коронавируса. По мнению генсека, мир не смог предотвратить распространение вируса из-за отказа стран сотрудничать. Он добавил, что мир должен объединиться в рамках глобальных институтов во избежание хаоса.

29 сентября, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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