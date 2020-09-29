Евро превысил 92 рубля на опасениях вмешательства России в войну

Вспыхнувшая с новой силой война в Нагорном Карабахе заставила нервничать инвесторов в рубль.Российская валюта завершает сентябрь рекордным с марта падением к доллару и 4-летними минимумами к евро на фоне набирающего обороты конфликта Азербайджана и Армении, с которой Россия связана договором о коллективной безопасности.

На торгах в понедельник впервые с января 2016 года курс евро превысил 92 рубля, а доллар пробил отметку 79, отбросив рубль на «дно» весенней девальвации. На 19.25 мск сделки с расчетом «завтра» заключаются по 79,1025 рубля за доллар и 92,2250 рубля за евро.

Рубль падает при дорожающей нефти, которая держится выше 42 долларов за баррель Brent. На рынке идет скупка валюты либо кем-то из крупных корпораций, либо спекулянтами, которые сворачивают свои позиции в рубле, говорит директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Новой причиной недоверия к рублю может стать обострение военного противостояния между Арменией и Азербайджаном, пишут аналитики Росбанка.

«Хотя Россия не выразила своей позиции в явной форме, сосредоточив внимание на посреднических функциях в переговорах между враждующими сторонами, близость вооруженного конфликта к границам, а также предполагаемая роль Турции в части поддержки азербайджанской стороны может усилить недоверие иностранных инвесторов в отношении российских активов активов», — отмечают в банке.

Военный конфликт Армении и Азербайджана — это серьезный риск для рубля: в худшем случае Россия может быть втянута в войну, но даже если этого не произойдет, эскалация может вызвать кризис валют и рынков акций развивающихся стран, говорит руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Конфликт в Карабахе может подливать беспокойство относительно ситуации, как один из факторов нестабильности. Это дополнение к тому, что уже наблюдалось ранее — ситуация в Белоруссии и история с Навальным», — говорит руководитель операций на денежном и валютном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.

«Рубль легко может потерять 5-10% от текущих уровней, а индекс Мосбиржи — 10-15%. При реализации самого негативного сценария, рубль может опуститься до 86 рублей за доллар, а евро смело перешагнет отметку 100 рублей», — считает Разуваев.

ЦБ «может легко стабилизировать курс» с помощью золотовалютных резервов, размер которых — почти 600 млрд долларов, напоминает он.

Впрочем, пока ждать поддержки рынку не стоит. «Болевой порог» ЦБ находится выше отметок 80 рублей за доллар: если курс закрепится там, то речь пойдет о рисках для финансовой стабильности, и в этом случае регулятор может увеличить продажи валюты на бирже, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Центробанк воздержится от дальнейшего снижения ключевой ставки, но резких движений на валютном рынке предпринимать не будет: текущие курсы устаивают правительство и ЦБ, считает Романчук.

Слабый рубль «позволяет облегчить пополнение доходной части бюджета вследствие выпадающих налоговых поступлений», а также «выгоден экспортерам и отчасти смягчает для нефтегазовых компаний запланированный рост налоговой нагрузки в результате последних новаций», указывает начальник аналитического отдела ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Дмитрий Беденков.

Объем экспорта из России в апреле-июле держится на уровне 21-24 млрд долларов в месяц — это минимум с 2016 года. Дефицит федерального бюджета за восемь месяцев составил 1,7 трлн рублей, а к концу года, по оценке Минфина, «дыра» в казне увеличится до 4,7 трлн рублей.

При таких вводных перспективы рубля в ближайшие месяцы выглядят «достаточно туманно», отмечает Беденков.

Повышенный спрос на валюту могли породить новости о решении Сбербанка выплатить рекордные дивиденды, отмечает Романчук. Почти 50% акций банка принадлежат иностранцам, которые конвертируют полученные рубли в доллары, чтобы вывести их свои юрисдикции.

По оценке Газпромбанка, речь идет о сумме в 1,4 млрд долларов — столько нерезиденты могут купить на бирже под выплаты.

«С технической точки зрения, особенно позитивных новостей для рубля (за исключением давно актуальной перепроданности) на данный момент не наблюдается, — констатирует аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова. — Пара доллар/рубль с легкостью может взять курс на 80 за доллар, далее — к мартовскому пику 81,66. Вслед за этим рублю откроется дорога к минимуму 2016 года — 85,89 рубля за доллар».