«Большой брат следит за тобой» — бизнес России обяжут хранить интернет-трафик для спецслужб

Минэкономразвития РФ одобрило законопроект Минцифры РФ об обязанности владельцев технологических сетей связи хранить трафик в течение трех лет для предоставления спецслужбам. Положительный отзыв министерства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас операторы связи, которые работают в России, обязаны хранить на территории страны весь пользовательский трафик, включая голосовые сообщения и СМС, текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей. Эту информацию компании обязаны предоставлять по запросу спецслужб. Соответствующие требования предусмотрены так называемым пакетом Яровой, который вступил в силу 1 июля 2018 г.

Согласно законопроекту, опубликованному в конце июня, хранить аналогичную информацию Минцифры хочет обязать владельцев технологических сетей связи (сети, предназначенные для обеспечения производственной деятельности организаций и предприятий) в течение трех лет на территории РФ и в случае необходимости предоставлять ее спецслужбам в рамках проведения ими оперативно-разыскной деятельности или обеспечения безопасности РФ.

С критикой законопроекта, в частности, выступал Российский союз промышленников и предпринимателей. По мнению РСПП, поскольку технологическими сетями пользуются во многих отраслях экономики (связь, ИТ, транспорт, энергетика, машиностроение, научная деятельность и другие), реализация закона приведет к существенным затратам владельцев таких сетей, а также к рискам нарушения технологических процессов предприятий и снижению уровня безопасности этих процессов.

Вместе с тем, как отмечается в отзыве Минэкономразвития, в проекте «не выявлено положений, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют их введению, а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют возникновению необоснованных расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ».