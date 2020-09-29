Турция подтвердила готовность воевать за Азербайджан Настя Каменских разделась и показала подтянутую попку на яхте » Азербайджан обстреливает войска Армении из тяжелого вооружения и крупнокалиберных огнеметов Вооруженные силы (ВС) Армении планируют перейти к использованию ударных систем большой дальности в ответ на действия военных Азербайджана, применяющих тяжелые огнеметы. С таким заявлением выступила пресс-секретарь армянского Министерства обороны Шушан Степанян, передает ТАСС. Она отметила, что с раннего утра ВС Азербайджана с огнеметными системами ТОС-1, РСЗО «Смерч» и иными наступают вдоль всей линии фронта. Эти действия «не оставляют иного выхода, кроме как перейти к применению ударных систем большей дальности и разрушительной мощи», пригрозила Степанян.

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