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Азербайджан обстреливает войска Армении из тяжелого вооружения и крупнокалиберных огнеметов

Вооруженные силы (ВС) Армении планируют перейти к использованию ударных систем большой дальности в ответ на действия военных Азербайджана, применяющих тяжелые огнеметы. С таким заявлением выступила пресс-секретарь армянского Министерства обороны Шушан Степанян, передает ТАСС.

Она отметила, что с раннего утра ВС Азербайджана с огнеметными системами ТОС-1, РСЗО «Смерч» и иными наступают вдоль всей линии фронта. Эти действия «не оставляют иного выхода, кроме как перейти к применению ударных систем большей дальности и разрушительной мощи», пригрозила Степанян.

29 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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