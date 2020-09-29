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Американские бомбардировщики отработали «удары» по Калининграду

Причиной полетов бомбардировщиков ВВС США близ Калинининградской области стала имитация ударов по российскому анклаву, пишет Forbes.

По информации издания, американские самолеты вылетели с базы британских ВВС в Фэрлонде и облетели российский анклав, включая так называемый Сувалкский коридор, который разделяет Калининградскую область и Белоруссию. Отмечается, что при этом самолеты не нарушали воздушное пространство РФ.

Калининград стал целью имитации удара из-за того, что на территории анклава находятся зенитно-ракетные системы С-300 и С-400 и ракетные комплексы «Искандер», пишет издание.

Ранее СМИ сообщали, что российские ВВС поднимали истребитель Су-27 на сопровождение двух американских бомбардировщиков B-52H, которые приблизились к границам страны над Балтийским морем.

29 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия, США ﻿
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