Американские бомбардировщики отработали «удары» по Калининграду

По информации издания, американские самолеты вылетели с базы британских ВВС в Фэрлонде и облетели российский анклав, включая так называемый Сувалкский коридор, который разделяет Калининградскую область и Белоруссию. Отмечается, что при этом самолеты не нарушали воздушное пространство РФ.

Калининград стал целью имитации удара из-за того, что на территории анклава находятся зенитно-ракетные системы С-300 и С-400 и ракетные комплексы «Искандер», пишет издание.

Ранее СМИ сообщали, что российские ВВС поднимали истребитель Су-27 на сопровождение двух американских бомбардировщиков B-52H, которые приблизились к границам страны над Балтийским морем.