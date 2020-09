Ребел Уилсон, похудевшая на 20 кило, пришла на мероприятие с бойфрендом 6-летний иранский мальчик стал Интернет-знаменитостью благодаря своей невероятной физической форме » Amazon разработал дрон для воздушного патрулирования и охраны имущества (видео) Развитие информационных технологий позволяет обезопасить современное жилище с помощью многочисленных видеокамер, передающих информацию на мобильные гаджеты пользователей. Однако не всегда удобно и не всегда дешево, устанавливать в доме огромное количество следящих камер. Решить эту проблему поможет новое устройство Always Home Cam от компании Ring, входящей в Amazon. Созданная компанией летающая видеокамера сможет патрулировать помещения в автоматическом режиме, периодически возвращаясь на базу для пополнения энергии. Камера устанавливается на компактный беспилотный летающий аппарат, который в период покоя располагается на док-станции и пополняет энергию. В режиме подзарядки камера не может вести съемку, так как ее обзор перекрывается док-станцией. Разработчики заявляют, что идея Always Home Cam состоит в том, чтобы обеспечить несколько точек обзора по всему дому, не требуя использования нескольких камер.

Во время первого запуска устройства Always Home Cam, камера составляет карту жилища. Затем владелец задает параметры патрулирования квартиры. При этом дрон способен также реагировать на срабатывание сигнализации и мгновенно вылетать к месту нарушения охраняемого периметра для съемки нарушителя. Разработка устройства Always Home Cam велась на протяжении двух лет. По заявлению главы Ring, очевидное на первый взгляд решение потребовало внедрения ряда сложных технологий. Always Home Cam полностью автономна и снимает окружающий мир только во время полета. Лопасти беспилотника закрыты кожухом, что защищает мебель, домашних животных или человека от повреждений в случае столкновения.

Новинка оценивается в 250 долларов и будет крайне полезна для людей постоянно забывающих о выключении утюга, света или закрытии окон. В случае возникновения внештатной ситуации Always Home Cam подает сигнал на смартфон владельца с трансляцией изображения. В открытую продажу устройства поступят уже в следующем году.

