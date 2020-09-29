67-летний Юрий Башмет госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии

В России, как и в большинстве стран мира, отмечается очередной всплеск заболеваемости коронавирусом. Накануне с положительным тестом на COVID-19 в одну из столичных клиник был доставлен и прославленный российский дирижер и альтист, 67-летний Юрий Башмет.

Народный артист СССР был госпитализирован с осложнениями заболевания — одышкой и пневмонией — и сейчас находится в состоянии средней тяжести. Известно, что вместе с Башметом в больницу была доставлена и его супруга Наталья, у которой также был диагностирован коронавирус.

Юрий Башмет

За несколько недель до этого Юрий Башмет дал благотворительный концерт в Твери, на который было приглашено более 500 человек. Среди них оказались сотрудники сфер здравоохранения, образования и представители многодетных семей. При этом на 4 октября у Юрия Башмета был назначен большой концерт в московском парке «Зарядье», который теперь вряд ли состоится из-за проблем дирижера со здоровьем.