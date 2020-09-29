6-летний иранский мальчик стал Интернет-знаменитостью благодаря своей невероятной физической форме

Арат Хоссейни (Arat Hosseini) — звезда «Инстаграма», футбольный вундеркинд и опытный гимнаст, хотя ему всего 6 лет.

Впервые он попал в заголовки новостей пару лет назад, когда в социальных сетях публиковались вирусные ролики, в которых длинноволосая девочка то обыгрывает противников на футбольном поле, то боксирует с папой, то выполняет какие-то совершенно невероятные для ребёнка акробатические трюки. Эта «девочка» оказалась длинноволосым иранским мальчиком, которого отец начал тренировать ещё задолго до того, как тот научился ходить. Вскоре появились фотографии его идеальных маленьких кубиков пресса и видео его тренировок, с которых и началась карьера Арата в качестве международной звезды социальных сетей.