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Звезда «Игры престолов», самый сильный человек планеты снова папа (фото)

Звезда сериала "Игра престолов" Хафтор Бьернсон стал отцом во второй раз 

Хафтор Бьернсон

31-летний актер Хафтор Бьернсон, сыгравший в сериале «Игра престолов» роль Григора Клигана по прозвищу Гора, впервые стал отцом. Радостной новостью он и его супруга Келси Хенсон поделились в своих инстаграмах.

Хафтор Бьернсон и Келси Хенсон с сыном 

Хафтор Бьернсон и Келси Хенсон с сыном

Келси Хенсон и Хафтор Бьернсон с сыном 

Хафтор Бьернсон с сыном 

Актер рассказал подробности появления малыша на свет. Он отметил, что воды у его супруги отошли в 6 утра в субботу, а в 11 дня она родила их сына. Уже вечером того же дня супруги с новорожденным отправились вместе домой. Хафтор добавил, что с именем они уже определились и раскроют его в ближайшее время.

Ребенок стал для Бьернсона не первым — он также воспитывает дочь от своей бывшей возлюбленной Тельмы Бьорк Штейманн. О том, что у девочки появился младший брат, ее отец сообщил ей по телефону.

Келси Хенсон и Хафтор Бьернсон с сыном 

Келси Хенсон и Хафтор Бьернсон с сыном 

Келси Хенсон и Хафтор Бьернсон с сыном 

С Келси Хенсон, которая до встречи с ним работала официанткой в Канаде, актер стал встречаться в конце 2017 года. Они познакомились в баре, где она работала, когда он приезжал в Канаду на соревнования (он занимается силовым экстримом и несколько раз становился самым сильным человеком Исландии). Меньше чем через год они поженились, а о беременности объявили в апреле этого года.

Хафтор Бьернсон и Келси Хенсон

ИСТОЧНИК Just Jared
28 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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