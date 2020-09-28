Знаменитый киллер-мафиози оценил прохождение Hitman 2 и заплакал

Бывший киллер-мафиози, работавший в прошлом на Джона Готти и семью Гамбино, посмотрел кадры прохождения Hitman 2 и рассмеялся. Всё дело в том, что детали, диалоги и моменты уничтожения целей Агента 47 выглядят нелепыми, а игра, по мнению наёмного убийцы-пенсионера, требует серьёзных корректировок.
На YouTube-канале BuzzFeed Multiplayer, который актуален для геймеров и людей, увлекающихся косплеем, 27 сентября было опубликовано видео с комментариями бывшего мафиозного киллера Джона Алиты. В ролике наёмный убийца в отставке смотрит кадры прохождения компьютерной игры в жанре стелс-экшена Hitman 2, где главный герой – Агент 47.
В начале видео Джон немного рассказал о своём прошлом: мужчина вырос в кругу мафии и некоторое время работал на Джона Готти – американского гангстера и босса семьи Гамбино в Нью-Йорке (одной из пяти семей, которые контролировали преступный мир крупнейшего города США начиная с середины 90-х). Спустя годы трудов Алита попал в тюрьму, а затем кардинально изменил свой образ жизни.
Джон Алита
Мужчина признался, что никогда не играл в Hitman 2, но поклонники неоднократно присылали ему кадры из игры и задавали вопросы, касающиеся реальности происходящего на экране. На первых секундах прохождения Джон заявил, что задумка авторов седьмой серии Hitman не соответствует жизненным ситуациям
По словам бывшего киллера, Агент 47 действует слишком громко и не использует глушитель. У Алиты сложилось впечатление, что компьютерный герой действует необдуманно: герой стреляет со слишком большого расстояния, и ставит тем самым под угрозу всю операцию. Кроме того, Джона смутил сленг противников, а сюжет показался немного надуманным. Алита добавил, что в одном из этапов прохождения Агент 47 не учитывает плотность стекла, через которое производит выстрел.
Самым нелепым, по мнению мужчины, стал момент, в котором герой душит девушку подушкой – Джон посчитал подобное прохождение глупым и непредусмотрительным: жертва могла закричать или парень, спящей рядом с героиней, мог заметить Агента 47 и достать пистолет. Впрочем, первенство среди всего прохождения заняла сцена со стеклом.
В конце видео Джон Алита добавил, что большинство подобных игр требуют серьёзных дополнений, но самое главное – это объяснять детям последствия криминальной жизни, чему мужчина и посвятил основную часть времени на закате карьеры мафиозного киллера.
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