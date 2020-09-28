Знаменитый киллер-мафиози оценил прохождение Hitman 2 и заплакал

Бывший киллер-мафиози, работавший в прошлом на Джона Готти и семью Гамбино, посмотрел кадры прохождения Hitman 2 и рассмеялся. Всё дело в том, что детали, диалоги и моменты уничтожения целей Агента 47 выглядят нелепыми, а игра, по мнению наёмного убийцы-пенсионера, требует серьёзных корректировок.

На YouTube-канале BuzzFeed Multiplayer, который актуален для геймеров и людей, увлекающихся косплеем, 27 сентября было опубликовано видео с комментариями бывшего мафиозного киллера Джона Алиты. В ролике наёмный убийца в отставке смотрит кадры прохождения компьютерной игры в жанре стелс-экшена Hitman 2, где главный герой – Агент 47.

В начале видео Джон немного рассказал о своём прошлом: мужчина вырос в кругу мафии и некоторое время работал на Джона Готти – американского гангстера и босса семьи Гамбино в Нью-Йорке (одной из пяти семей, которые контролировали преступный мир крупнейшего города США начиная с середины 90-х). Спустя годы трудов Алита попал в тюрьму, а затем кардинально изменил свой образ жизни.