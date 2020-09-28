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Япония построит завод на Луне

Япония к 2035 году планирует построить завод по производству водородного топлива на Луне. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Фабрику возведут в районе южного полюса, где находятся залежи льда. Из него будут производить топливо, а также кислород и водород. Последний будут использовать для топлива, чтобы передвигаться по самой Луне или между земной орбитой и окололунной космической станцией.

Такой проект позволит снизить затраты на транспортировку топлива с Земли, а также послужит шагом в освоении космоса и Луны, в частности.

28 сентября, 2020 | Tags: | Category: Наука, Новости ﻿
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