«Я маленькая» — Кэтрин Зета-Джонс показала архивное фото с мамой

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс, 25 сентября отмечала день рождения. Кинозвезде исполнился 51 год.

В честь празднования знаменитость решила показать на своей странице в Instagram редкое архивное фото из семейного альбома. На нем Кэтрин, будучи маленькой девочкой, позирует со своей мамой.

Как сообщила именинница, снимок был сделан в 1974 году в Испании:

«Моя мама и я в день моего рождения в 1974 году. Испания», — написала она в подписи.

В комментариях фаны поздравляли актрису с днем рождения:

«С днем рождения!», «Будь счастлива, красавица», «Пусть Господь благословит тебя, с днем рождения», «Всего-всего самого лучшего!», — пишут в Сети.