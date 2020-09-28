Вирусные гепатиты: статистика и динамика заболеваемости

Hepatitis — это воспаление печени, чаще всего вызванное вирусной инфекцией. Классифицируют пять основных видов: A, B, C, D и E. Симптомы включают:

желтуху (пожелтение кожи и белков глаз);

темную мочу;

сильную усталость;

тошноту;

рвоту;

боль в животе.

Однако болезнь в большинстве случаев остается бессимптомной, и ее трудно обнаружить без надлежащего тестирования.

Эпидемиология по типам

ВГА

Миллионы людей заражаются указанным недугом при употреблении зараженной пищи и питьевой воды. Ежегодно регистрируется 1 500 000 клинических случаев, в то время как уровень инфицирования намного выше. В высоко эндемичных регионах почти все дети инфицируются в раннем возрасте, в основном бессимптомно, но при этом приобретают пожизненный иммунитет. Парадоксально, но в странах с низкой эндемичностью большинство детей и взрослых остаются восприимчивыми к симптоматической инфекции, и бремя болезней велико.

ВГВ

Это распространенное и тяжелое инфекционное заболевание, приводящее к смертности. Примерно одна треть населения на планете инфицирована ВГВ. Около 5% этой популяции — хронические носители, и у четверти развиваются серьезная патология печени, приводящая к циррозу и карциноме органа. Ежегодно во всем мире регистрируется 780000 случаев смерти от HBV. Риск развития недуга и последующих осложнений обратно пропорционален возрасту заражения. Эта опасность и последующие осложнения составляют 90%. В Африке к югу от Сахары и Восточной Азии ВГВ обычно передается перинатальным или горизонтальным путем. Однако в развитых странах большинство заражений происходит в результате употребления инъекционных наркотиков или сексуального поведения с высоким риском.

ВГС

По оценкам, 71 000 000 индивидуумов во всем мире имеют хроническую инфекцию Hepatitis С, которые подвержены опасности развития цирроза и рака печени. Это составляет 399000 смертей каждый год. Среди генотипов, наиболее распространенный штамм 1, на который приходится 46%. За ним следует No 3, который составляет 22%. Каждый генотип 2 и 4 имеет распространенность по 13%.

HDV

Он обычно наблюдается у людей, которые контактируют с инфицированными продуктами крови или зараженными HBV иглами. На планете 5% людей с положительной реакцией на поверхностный антиген гепатита B имеют ко-инфекцию HDV и около 18 миллионов человек им поражены. Количество людей с HDV, вероятно, будет снижаться в результате иммунизации против гепатита B и улучшения социально-экономического статуса, но данных, подтверждающих это по большей части земного шара, не хватает.

Гепатит E

HEV вызывает болезни, передаваемые через пищу и воду, вспышки которых наблюдаются во всем мире. Эти вспышки чаще всего наблюдаются в странах с ограниченным доступом к чистой воде, санитарии и плохой гигиене. По оценкам, ежегодно во всем мире около 20 миллионов человек инфицируется указанным недугом, и 44000 из них приводят к смерти. Хотя HEV имеет сходный путь передачи с HAV и не приводит к хроническому заболеванию, острая инфекция его несет в себе риск смертности 3,3%, что является значительным.

Динамика

В сводном отчете об эффективных мерах по сокращению инфицирования гепатитом С, подготовленном Европейской сетью фактических данных по вопросам здоровья (HEN) ВОЗ, показатель распространенности среди потребителей инъекционных наркотиков оценивается в 98%. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценивает количество зараженных на 100 000 человек:

гепатитом В — 1,49;

HCV — 8,7.

Динамика заболеваемости на планете гепатитом С стремительно растет ввиду увеличения количества инфицированных молодежи, принимающих инъекционные наркотики.

Заключение

Однако не все так мрачно, учитывая вышеуказанные данные ВОЗ. Сегодня существуют препараты прямого действия на вирус на основе веществ:

Софосбувир;

Даклатасвир;

Ледипасвир;

Велпатасвир.

Которые успешно подавляют недуг и препятствуют его репликации. Применяя вышеуказанные медсредства, можно достичь положительный эффект в 98% случаев. Цена Даклатасвира в России доступна для жителей страны в онлайн-аптеке “Гепа-нет”.