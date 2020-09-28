Вин Дизель записал свою дебютную песню

Трек под названием «Feel Like I Do» сразу заседает в голове. Кто бы мог подумать, что талантливый актер будет вкладывать творчество не только в одну сферу.

Мы привыкли, что Вин Дизель — центральная фигура в крутых боевиках. Впрочем, стереотип внезапно разрушился — селебрити презентовал дебютный хит «Feel Like I Do». Для того, чтобы записать творение, взял в «напарники» норвежского ди-джея Kygo. Однако даже за танцевально-электронными звуками легко услышать голос Вина… Глубокий и мужественный.

Я давно обещал выпустить собственную музыку. Вы вдохновили меня на то, чтобы выйти из зоны комфорта. Спасибо, что верите в меня. Как всегда, надеюсь, что вы будете мной гордиться, — отметил Вин Дизель в Instagram.