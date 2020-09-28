В джунглях Амазонии нашли кипящую реку

Легенды о невероятной кипящей реке, скрытой где-то в джунглях Амазонии, оказались сущей правдой. Геофизик Андреас Рузо организовал экспедицию и в самом деле наткнулся на реку, вода которой постоянно кипит.

Теоретически, существование такой реки в Амазонии было невозможным. Для поддержания постоянно высокой температуры требовалось большое количество геотермального тепла, а ни одного действующего вулкана в местности нет.

В поисках всего лишь теплого течения, геофизик почти случайно обнаружил реку Шанай-Тимпишка, тянущуюся на 6,4 километра. Температура воды здесь колеблется от 45 до 100 градусов Цельсия.

Местные племена почитают реку священной — их можно понять. Даже современные ученые пока не могут объяснить, откуда берется источник тепла.

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