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В джунглях Амазонии нашли кипящую реку

Легенды о невероятной кипящей реке, скрытой где-то в джунглях Амазонии, оказались сущей правдой. Геофизик Андреас Рузо организовал экспедицию и в самом деле наткнулся на реку, вода которой постоянно кипит.

В джунглях Амазонии нашли кипящую реку

Теоретически, существование такой реки в Амазонии было невозможным. Для поддержания постоянно высокой температуры требовалось большое количество геотермального тепла, а ни одного действующего вулкана в местности нет.

В джунглях Амазонии нашли кипящую реку

В поисках всего лишь теплого течения, геофизик почти случайно обнаружил реку Шанай-Тимпишка, тянущуюся на 6,4 километра. Температура воды здесь колеблется от 45 до 100 градусов Цельсия.

Местные племена почитают реку священной — их можно понять. Даже современные ученые пока не могут объяснить, откуда берется источник тепла.

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28 сентября, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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