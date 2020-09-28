Трамп потребует от Байдена сдать тест на наркотики

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он потребует, чтобы кандидат в президенты от Демократической партии бывший вице-президент Джо Байден сдал тест на наркотики до или после их дебатов во вторник. Трамп предположил, что неровное выступление Байдена на предыдущих политических дебатах в этом году объясняется тем, что он находился под воздействием наркотиков.

Необычное обвинение Трампа было выдвинуто, уже не в первый раз, в то время как он отстает от Байдена в общенациональных опросах. Перед Трампом возникает перспектива стать третьим президентом США за последние 40 лет, который не смог добиться переизбрания на второй срок.

«Я буду решительно требовать, чтобы Сонный Джо сдал тест на наркотики до или после дебатов во вторник вечером, – сказал Трамп в «Твиттере». – Естественно, я и сам соглашусь сдать такой тест. Его выступления на дебатах были, мягко говоря, рекордно неровными. Только наркотики могут вызвать такое расхождение».

Байден участвовал в серии дебатов с другими претендентами на номинацию от Демократической партии в прошлом и этом году. Временами он неудачно выступал на дебатах с 10 кандидатами на сцене. Но, похоже, он восстановил устойчивые позиции во время дебатов один на один с сенатором от Вермонта Берни Сандерсом, последним оппонентом Байдена на праймериз, который позднее вышел из гонки.

В прошлом месяце Трамп заявил: «Я имею в виду, что вы видели эти дебаты с большим числом участников на сцене. Он был… Я даже говорил: «Как это возможно, что он может идти дальше?» По правде говоря, его лучшее выступление было против Берни. Между прочим, мы будем призывать провести тест на наркотики, потому что его лучшее выступление было против Берни».

«Нельзя сказать, что он был Уинстоном Черчиллем, потому что он им не был, но это были обычные, скучные дебаты, – резюмировал Трамп. – Там не было ничего удивительного. Если вы вернетесь и посмотрите некоторые из этих многочисленных дебатов, он был так плох. Он не мог даже связно говорить. А в случае с Берни – мог».

74-летний Трамп часто ставил под сомнение остроту ума 77-летнего Байдена.

Но Байден столь же часто отшучивался от обвинений Трампа, заявляя, что он превзойдет его в дебатах.

«Посмотрите на меня. Понаблюдайте за мной, господин президент, – заявил Байден в интервью ABC News. – Посмотрите, что мы говорим, что делаем, что контролируем, что знаем, в какой мы форме. Давайте».

При этом Байден признал, что речь идет о «разумных вопросах» о психическом состоянии, которые следует задать обоим кандидатам.

В интервью с женой Бадена, Джилл, которое вышло в эфир в воскресенье на канале CNN, она заявила: «Он готов. Я с нетерпением жду, когда американцы увидят Джо Байдена на этой сцене. Они увидят, как выглядит президент. Человека, который спокойный, уравновешенный, сильный, выносливый».

По словам Джилл Байден, два кандидата различаются, как «день и ночь».

«Я не могу дождаться, когда американский народ увидит Джо, увидит этого государственного деятеля перед американской общественностью», – сказала она.

Выдвижение Трампа на второй срок было практически предрешено, и у него не было дебатов с политическими оппонентами с 2016 года, когда он трижды встречался на дебатах с бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон.

Он и Байден также три раза встретятся на дебатах в октябре, начиная с 90-минутной сессии во вторник, модератором которой станет журналист Fox News Крис Уоллес. Дебаты пройдут в Кливленде, штат Огайо.

Уоллес выбрал шесть тем для 15-минутных сегментов дискуссии: «Достижения Трампа и Байдена», «Верховный суд» (с учетом выдвижения консервативного юриста Эми Кони Барретт на вакансию, образовавшуюся после смерти судьи Рут Бейдер Гинзбург), «COVID-19», «Экономика», «Честные выборы» и «Вопросы расы и насилие в наших городах».

Эти темы отражают информационную картину в США, хотя критики-прогрессисты утверждают, что формулировка темы, касающейся межрасовых отношений и насилия, отражает заявления Трампа о том, что недавние протесты против жестокости полиции в отношении меньшинств, возглавлялись «бандитами», бунтовщиками и анархистами.

Демократы, поддерживающие Байдена, считают, что дискуссия должна быть посвящена системному расизму в США – теме, вышедшей на передний план из-за смерти в мае афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе и гибели других чернокожих от рук полиции.

Сайт Real Clear Politics, проанализировав несколько опросов, пришел к выводу, что за пять недель до выборов Байден опережает Трампа в среднем на 7 процентных пунктов, хотя его преимущество не столь заметно в ключевых колеблющихся штатах, которые, вероятно, определят общий исход голосования.

Согласно новому совместному опросу Washington Post и ABC News, Байден имеет преимущество в 10 процентных пунктов (54 процента против 44 у Трампа) среди избирателей, которые, вероятно, примут участие в выборах. По данным другого опроса, проведенного New York Times и Сиенским колледжем, Байден также опережает Трампа, но с другими показателями (49 процентов против 41 процента).