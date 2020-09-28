Трамп десять лет не платил подоходный налог

Президент США Дональд Трамп 10 лет из последних 15 не выплачивал федеральный подоходный налог, пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на налоговые декларации, оказавшиеся в ее распоряжении.
Как пишет издание, Трамп заявлял о том, что его убытки превышают доходы. Это освобождало его от выплаты подоходного налога. В 2016 году, когда Трамп стал президентом, он заплатил только $750 налога, и такую же сумму в 2017 году, указывает NYT.
По информации газеты, Трамп из года в год сообщал об убытках от курорта Trump National Doral Miami и отеля в Вашингтоне Trump International Hotel, что позволяло ему не выплачивать федеральный налог.
Сам президент США уже назвал публикацию лживой и заявил, что «на самом деле платит налоги».
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