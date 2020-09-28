США пригрозили закрыть посольство в Багдаде

Власти США уведомили Ирак, что посольство в Багдаде будет закрыто, если не прекратятся нападения на персонал, пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.

По информации источника, об этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил премьер-министру Ирака Мустафе аль-Каземи.

Отмечается, что американские власти попросили правительство Ирака применить силу против ополченцев, подчеркнув, что если меры будут приняты, то посольство США «возможно, не будет закрыто». Источник добавил, что на процесс закрытия посольства потребуется 90 дней, что позволит администрации пересмотреть решения.

Как пишет издание, пока неизвестно, окончательно ли Белый дом принял решение о закрытии. Тем не менее, пресс-секретарь аль-Каземи Ахмед Мулла Талал выразил надежду, что США «пересмотрят» свое решение.

Представитель Госдепа отказался комментировать «частные дипломатические беседы Помпео с иностранными лидерами», но отметил, что США «выразили озабоченность» по поводу нападений на посольство боевиков, поддерживаемых Ираном.