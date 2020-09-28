Создатели «Аватара 2» показали новую экипировку солдат в фильме

Создатели фантастического фильма «Аватар 2» поделились новой серией фотографий со съемочной площадки, которые дают представление о новом обмундировании и амуниции земных солдат. Снимки представил на своей странице в Instagram продюсер Джон Ландау.

Согласно его пояснениям, на них запечатлены рабочие моменты с участием каскадеров и постановщиков второстепенных сцен. Продюсер не уточнил их содержание и значение для всего проекта.

Напомним, что релизы «Аватара 2» и последующих продолжений неоднократно переносились. Последняя ревизия прокатных графиков была произведена летом 2020 года, когда стало очевидно, что из-за пандемии коронавируса некоторые из работ не могут быть завершены в запланированные ранее сроки. Съемки и работа над спецэффектами проводились как в Новой Зеландии, так и на территории Северной Америки. Во главе проекта Джеймс Кэмерон.

По последним данным на момент публикации этой заметки, сиквел будет представлен зрителям 16 декабря 2022 года.