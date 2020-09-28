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Скончался любимый фотограф Брежнева (фото)

Скончался любимый фотограф Брежнева, который сопровождал его в течении всего времени, пока генсек находился на главном посту СССР.

В Москве на 82-м году жизни скончался советский и российский фотожурналист, фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Марину.

Мусаэльян работал в Звездном городке и снимал репортажи, почти 60 лет проработал в ТАСС.

С 1969 года по 1982 год он был личным фотографом генсека Компартии Советского Союза Леонида Брежнева. Затем снимал Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева.

28 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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