Скончался любимый фотограф Брежнева (фото)

Скончался любимый фотограф Брежнева, который сопровождал его в течении всего времени, пока генсек находился на главном посту СССР.

В Москве на 82-м году жизни скончался советский и российский фотожурналист, фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Марину.

Мусаэльян работал в Звездном городке и снимал репортажи, почти 60 лет проработал в ТАСС.

С 1969 года по 1982 год он был личным фотографом генсека Компартии Советского Союза Леонида Брежнева. Затем снимал Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева.