«Сдавайтесь» — Азербайджан сделал «последнее предупреждение» Армении

Азербайджан предложил вооруженным силам Армении «просто сдаваться», поскольку сопротивление по мнению азербайджанских военных бессмысленно в связи с полным тактическим и техническим превосходством.

«Минобороны в последний раз предупреждает противника о том, что подразделения азербайджанской армии примут адекватные ответные меры», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь Минобороны Армении сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана утром сентября возобновили военные действия в зоне Нагорного Карабаха. Армянские военные «принимают соответствующие меры», а противник «несет значительные потери личного состава и техники».

Конфликт Армении и Азербайджана в районе Нагорного Карабаха вновь обострился 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Азербайджане заявили о масштабных обстрелах населенных пунктов со стороны Армении вдоль границы двух стран.