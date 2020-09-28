Руни Мара и Хоакин Феникс впервые стали родителями

Радостные новости пришли из-за океана: 35-летняя Руни Мара и 45-летний Хоакин Феникс впервые стали родителями — у них родился сын. О рождении первенца пары заговорили еще несколько дней назад, когда папарацци удалось заснять актрису в Лос-Анджелесе уже без живота.

Новость о появлении малыша на свет подтвердил российский кинорежиссер Виктор Косаковский, рассказавший об этом в минувшие выходные на Цюрихском кинофестивале. Вместе с Фениксом он работал над фильмом «Гунда»: Косаковский стал его режиссером, а Хоакин — исполнительным продюсером. Отвечая на вопрос, почему Феникс не смог присутствовать на кинофестивале, режиссер и назвал истинную причину его отсутствия.

У него только что родился ребенок. И, кстати, его назвали Ривером. Поэтому Хоакин не смог сегодня тут присутствовать,

— рассказал Косаковский.

Своего сына пара назвала в честь скончавшегося в 1993 году брата Хоакина Феникса Ривера, который в возрасте 23 лет умер от передозировки наркотиков.

О беременности актрисы стало известно в мае — тогда зарубежные репортеры написали, что Мара находится уже на шестом месяце беременности. Так долго скрывать свое интересное положение актрисе удалось довольно просто: и без того не слишком часто появляющаяся на публике звезда во время пандемии коронавируса выходила на улицу совсем редко и умело избегала пристального внимания посторонних. А учитывая их с Хоакином скрытность, делиться радостными известиями о скором рождении первенца сами они не спешили.

Пара встречается уже четыре года — они познакомились на съемках фильма «Она», в котором снялись в главных ролях. Влюбленные долго не афишировали свои отношения, да и сейчас они предпочитают позировать на красной дорожке по отдельности.

В прошлом году пару заподозрили в помолвке — актрису засняли с кольцом с бриллиантом на безымянном пальце левой руки. Сами влюбленные новость о вероятной скорой свадьбе не комментировали, но источники из их окружения сообщили, что они действительно готовятся к тому, чтобы связать себя узами брака. Возможно, что свадьбу Хоакин и Руни сыграли бы еще до рождения первенца, но пандемия коронавируса им, как и многим другим знаменитым парам, этого сделать не позволила.