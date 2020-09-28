Россиян избавят от импортной одежды и поездок за границу

План восстановления российской экономики от последствий пандемии, утвержденный правительством 23 сентября, включает меры по замещению импорта одежды и переходу на внутренний туризм.Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на еще не опубликованный документ, план предполагает использовать «эпидемические» обстоятельства лета 2020 года — спад импорта продукции легпрома и закрытие границ для туризма — с целью системного развития двух этих индустрий внутри РФ.

Поставки одежды из-за границы в прежних объемах и поездки за рубеж больше не по карману российской экономике, которая лишилась экспортных доходов в иностранной валюте, и российским потребителям, пережившим рекордное с 1990х падение уровня жизни.

В прошлом году Россия импортировала товары легкой промышленности на 11 млрд долларов, еще около 30 млрд долларов граждане потратили на выездной туризм.

Эти «удовольствия» финансируются притоком валюты, который на 80% обеспечен экспортом сырья и который в 2020 году рухнул на треть после крушения нефтяных и газовых цен.

Как итог: экономика вынуждена импортировать меньше и двигаться к модели самообеспечения. По данным на август, поставки товаров из-за рубежа упали на 14%.

Импорт одежды, по данным ФТС, рухнул на 11%, и будет сокращаться дальше: ритейлеры распродали только половину закупленных весенне-летних коллекций, и денег на приобретение свежих партий у некоторых просто нет, рассказывали «Коммерсанту» источники на рынке.

По прогнозам Infoline, в этом году продажи одежды, обуви и аксессуаров в России могут сократиться на 30%, до 1,75 трлн рублей.

Объемы заказов зимних вещей были срезаны на 20-50%, рассказывает президент одежной сети Baon Илья Ярошенко.

«Если спрос будет на уровне прошлого года, ситуация с пандемией стабилизируется, то заказы на весну-лето 2021 года, которые многие сделали достаточно скромно, будут увеличиваться. Если же этой осенью-зимой продажи просядут, то заказы на будущий весенне-летний период останутся в сокращенном виде», — рассуждает топ-менеджер.