Российские космонавты оказались в космосе без воздуха по причине того, что их сегмент на МКС из-за своей старости разваливается и дает трещины.

Утечка воздуха из Международной космической станции (МКС) ускорилась в пять раз, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли. Как пишет Business Insider, утечки происходят на российском сегменте околоземной лаборатории.

«Когда утечку зафиксировали в сентябре 2019 года, то станция теряла 270 граммов воздуха в сутки. В августе провели первую изоляцию экипажа МКС, потому что темп утечки возрос в два раза — до 540 граммов в сутки», — заявил собеседник российского агентства.

По его словам, в сентябре скорость утечки выросла до 1,4 килограмма в сутки, что потребовало повторной изоляции экипажа.