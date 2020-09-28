Раскрыт сюжет экранизации игры с Миллой Йовович

Sony Pictures раскрыла синопсис фильма «Охотник на монстров», основанного на игре Мonster Hunter: World.

Главную роль в картине сыграла Милла Йовович. В фильме также снимались Тони Джаа, рэпер Tи-Ай, Рон Перлман и Диего Бонета. Режиссером картины выступил муж Йовович — Пол У. С. Андерсон, снявший несколько фильмов франшизы «Обитель зла».

Согласно описанию сюжета, песчаная буря переносит лейтенанта Артемиду (Милла Йовович) и ее отряд солдат в другой мир, гораздо более опасный. В нем живут кровожадные жестокие монстры, которых не берет огнестрельное оружие. Борясь за выживание, герои встречают Охотника (Тони Джаа): он обладает уникальными навыками, которые позволяют ему всегда быть на шаг впереди чудовищ. Затем Артемида узнает, что Охотник — часть команды, возглавляемой Адмиралом (Рон Перлман). Герои сталкиваются с серьезной опасностью и понимают, что для того, чтобы справиться с ней, им необходимо объединиться.

Изначально премьера «Охотника на монстров» должна была состояться в сентябре 2020 года, но из-за коронавируса ее перенесли на апрель 2021 года.