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Папарацци показали как по-настоящему выглядит старая Пугачева сейчас

Папарацци показали как по-настоящему выглядит Пугачева сейчас — постарела певица ужасно.

Разумеется, Примадонна прежде всего обычная женщина со своими слабостями и так же как и все, может быть в грустном и задумчивом настроении. Именно в такой момент ее и застали папарацци.

Папарацци застали постаревшую и уставшую Аллу Пугачеву в неприглядном виде

Алла Борисовна одиноко курила, расположившись в пластиковом кресле у дома. Поклонники артистки остались недовольны увиденным, возмутившись, что кто-то пытается опорочить образ певицы, выставив ее в неприглядном виде.

«Как не красиво такое выставлять! У каждого из нас есть неудачные фото! И она не скрывает возраст. Позор тем кто это выставляет! Вы сами то кто вообще??? Чего добились? А она добилась всемирное признание! Завидуйте!», «Да сколько можно подглядывать за людьми?!», — взбеленилась армия фанатов Пугачевой.

Папарацци застали постаревшую и уставшую Аллу Пугачеву в неприглядном виде

28 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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