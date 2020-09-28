Трамп потребует от Байдена сдать тест на наркотики Крупнейший НПЗ Турции отказался от российской нефти » Папарацци показали как по-настоящему выглядит старая Пугачева сейчас Папарацци показали как по-настоящему выглядит Пугачева сейчас — постарела певица ужасно. Разумеется, Примадонна прежде всего обычная женщина со своими слабостями и так же как и все, может быть в грустном и задумчивом настроении. Именно в такой момент ее и застали папарацци. Алла Борисовна одиноко курила, расположившись в пластиковом кресле у дома. Поклонники артистки остались недовольны увиденным, возмутившись, что кто-то пытается опорочить образ певицы, выставив ее в неприглядном виде. «Как не красиво такое выставлять! У каждого из нас есть неудачные фото! И она не скрывает возраст. Позор тем кто это выставляет! Вы сами то кто вообще??? Чего добились? А она добилась всемирное признание! Завидуйте!», «Да сколько можно подглядывать за людьми?!», — взбеленилась армия фанатов Пугачевой.

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