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Новые рейтинги: Порошенко — единственная альтернатива Зеленскому

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине сентября, то за «Слугу народа» проголосовали бы 21,5% тех, кто определился (в мае таких было 31,2% ), за партию «Европейская Солидарность»  — 17,8% (в мае 14,8%).

Из этого напрашивается абсолютно логический вывод о том, что  «Европейская солидарность» стала главной альтернативой действующей власти, что позволяет говорить об этой партии, как о лидере оппозиции.  

Также, что немало важно, в этом же опросе КМИС предоставил и президентский рейтинг, в котором Петр Порошенко одержал твердое второе место на фоне.

Если бы выборы Президента Украины проходили в середине сентября, то за тех или иных кандидатов проголосовал бы такой процент населения:

  • 22,2% за Владимира Зеленского,
  • 13,2% — за Петра Порошенко,
  •  9,3% — за Юрия Бойко,
  •  6,8% — за Юлию Тимошенко,
  •  4,8% — за Игоря Смешко,
  •  4,2% — за Олега Ляшко,
  •   других кандидатов — 4,3%,
  • 13,1% — не определились, за кого голосовать.

По сравнению с президентским рейтингом Зеленского в апреле, его поддержка среди граждан уменьшилась на 10,8%, тогда как в Порошенко рейтинг поднялся сразу на несколько пунктов вверх. 

По результатам социологических исследований, проведенных Киевским Международным Институтом Социологии,  лидеру  партии, «ЕС» Президенту Порошенко, как  оппозиционному лидеру, на сегодня альтернативы нет.

https://comments.ua/blog/novye-reytingi-poroshenko—edinstvennaya-al-ternativa-zelenskomu-45.html

28 сентября, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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