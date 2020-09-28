Новые рейтинги: Порошенко — единственная альтернатива Зеленскому

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине сентября, то за «Слугу народа» проголосовали бы 21,5% тех, кто определился (в мае таких было 31,2% ), за партию «Европейская Солидарность» — 17,8% (в мае 14,8%).

Из этого напрашивается абсолютно логический вывод о том, что «Европейская солидарность» стала главной альтернативой действующей власти, что позволяет говорить об этой партии, как о лидере оппозиции.

Также, что немало важно, в этом же опросе КМИС предоставил и президентский рейтинг, в котором Петр Порошенко одержал твердое второе место на фоне.

Если бы выборы Президента Украины проходили в середине сентября, то за тех или иных кандидатов проголосовал бы такой процент населения:

22,2% за Владимира Зеленского,

13,2% — за Петра Порошенко,

9,3% — за Юрия Бойко,

6,8% — за Юлию Тимошенко,

4,8% — за Игоря Смешко,

4,2% — за Олега Ляшко,

других кандидатов — 4,3%,

13,1% — не определились, за кого голосовать.

По сравнению с президентским рейтингом Зеленского в апреле, его поддержка среди граждан уменьшилась на 10,8%, тогда как в Порошенко рейтинг поднялся сразу на несколько пунктов вверх.

По результатам социологических исследований, проведенных Киевским Международным Институтом Социологии, лидеру партии, «ЕС» Президенту Порошенко, как оппозиционному лидеру, на сегодня альтернативы нет.

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