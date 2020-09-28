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Новая технология позволяет создавать роботов-хамелеонов

В настоящее время существует целый класс материалов, способных изменять свой цвет. Все они имеют сложную структуру и дорого обходятся в производстве. Американские учёные создали плёнку, которая наносится в виде спрея и способна менять цвет. Одной из областей её применения могут стать роботы с возможностью адаптации к окружению.

Структура плёнки состоит из наночастиц золота в форме крошечных стержней, которые представлены в виде разных цветов в зависимости от их размера, формы и ориентации. Исследователи утверждают, что при механическом воздействии плёнка меняет цвет по заранее запрограммированной схеме. Это значит, что в итоге можно получить практически любое изображение.

«В нашем случае мы сократили количество золота до наноразмерных стержней», — рассказали исследователи. — Мы обнаружили, что если направлять стержни в определённом направлении, появится возможность контролировать их цвет. Если смотреть в одну сторону, они могут выглядеть красными. Переместите их на 45 градусов, и они изменятся на зелёные».

Подобного эффекта удалось добиться благодаря объединению каждого стержня с маленьким магнитом. По словам учёных, плёнку можно наносить практически на любую поверхность так же легко, как распылить баллончик с краской. В будущем технологию можно применять при изготовлении роботов, которые смогут «переключать» цвет в зависимости от тех или иных изменений окружающей среды.

28 сентября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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