Нефть обвалилась ниже 40 долларов

Нефть обвалилась ниже 40 долларов и предположительно будет падать и дальше, считают эксперты.

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов снижаются на фоне сохраняющейся неопределенности перспектив спроса при сигналах роста добычи в Ливии.

По состоянию на 8:10 мск ноябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на $0,28 к предыдущему закрытию до $41,64 за баррель, ноябрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,32 до $39,93 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает управляющий эксперт ПСБ Крылова Екатерина, «нефть начинает неделю о снижения, реагируя на ухудшение ситуации с распространением коронавируса в Европе и США и на рост предложения Ливией и Ираном, несмотря на сделку ОПЕК+ и санкции США».

Со своей стороны, аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов полагает, что «лучший сценарий для нефтяного рынка — это сохранение бокового движения пока не начнет снижаться значение новых заражений». «Учитывая, что на торгах в Азии доллар снижается, а фьючерсы на фондовые индексы растут, то на торгах в Европе можно рассмотреть повышение цены до $42,25», — не исключает эксперт.

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Тем не менее, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае—июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее — до конца 2020 года — на 8 млн баррелей, и на 6 млн — до конца апреля 2022 года. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки.