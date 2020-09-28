Меркель посещала Навального в берлинской клинике

Канцлер Германии Ангела Меркель в условиях полной секретности посещала российского оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите». Об этом сообщает издание Der Spiegel. Журналисты отмечают, что таким необычным жестом Меркель подчеркнула солидарность правительства ФРГ с оппозиционером. Подробности встречи не раскрываются. В ведомстве канцлера сообщение пока не комментировали.

Навальный в понедельник подтвердил, что Меркель посещала его. «Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей» — написал оппозиционер в твиттере, добавив, что благодарен канцлеру за посещение.