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Меркель посещала Навального в берлинской клинике

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в условиях полной секретности посещала российского оппозиционера Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите». Об этом сообщает издание Der Spiegel. Журналисты отмечают, что таким необычным жестом Меркель подчеркнула солидарность правительства ФРГ с оппозиционером. Подробности встречи не раскрываются. В ведомстве канцлера сообщение пока не комментировали.

Навальный в понедельник подтвердил, что Меркель посещала его. «Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей» — написал оппозиционер в твиттере, добавив, что благодарен канцлеру за посещение.

28 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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