Любовница Михаила Евдокимова дала первое интервью после его странной смерти

Модель Инна Белова появилась в программе «Секрет на миллион» с результатами ДНК-теста, чтобы доказать публике, что ребенок действительно является сыном знаменитого любовника. Однако, процедуру с выяснением отцовства Белова провела только после того, как кончилась дележка наследства официальных членов семьи. Сразу после смерти артиста модель заявила, что не нуждается в оставленных финансах возлюбленного и сдержала свое слово, не взяв ни гроша после его гибели.

«Я была не в золоте, конечно, но он многое привозил и покупал. Квартиру не успел купить, а машину подарил. Он приезжал, сразу в сторонку клал денежки», — делится женщина о совместном прошлом с Евдокимовым.

Самым жутким моментом для Инны стало появление дома после похорон, где ее ждал маленький сын. Она признается, что не знала, как сообщить ему о том, что папа больше не придет.

«Страшнее похорон было только приехать на следующей день к сыну, на его день рождения, и сказать, что папы у него нет», — с сожалением произнесла любовница.

К слову, Белова так и не вышла замуж спустя 15 лет с момента смерти Евдокимова, оставшись верной своей единственной любви.