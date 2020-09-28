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Любовница Михаила Евдокимова дала первое интервью после его странной смерти

Мало кто знает, что популярный юморист и пародист Михаил Евдокимов, который долгое время считался образцовым семьянином и замечательным отцом, многие годы скрывал любовницу Инну Белову от своей официальной жены. Семейные распри осложняла и ситуация с внебрачным ребенком. Стоит отметить, что при жизни Евдокимова никто не знал о его любовном треугольнике.

Модель Инна Белова появилась в программе «Секрет на миллион» с результатами ДНК-теста, чтобы доказать публике, что ребенок действительно является сыном знаменитого любовника. Однако, процедуру с выяснением отцовства Белова провела только после того, как кончилась дележка наследства официальных членов семьи. Сразу после смерти артиста модель заявила, что не нуждается в оставленных финансах возлюбленного и сдержала свое слово, не взяв ни гроша после его гибели.

«Я была не в золоте, конечно, но он многое привозил и покупал. Квартиру не успел купить, а машину подарил. Он приезжал, сразу в сторонку клал денежки»,

— делится женщина о совместном прошлом с Евдокимовым.

Самым жутким моментом для Инны стало появление дома после похорон, где ее ждал маленький сын. Она признается, что не знала, как сообщить ему о том, что папа больше не придет.

«Страшнее похорон было только приехать на следующей день к сыну, на его день рождения, и сказать, что папы у него нет»,

— с сожалением произнесла любовница.

К слову, Белова так и не вышла замуж спустя 15 лет с момента смерти Евдокимова, оставшись верной своей единственной любви.

28 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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