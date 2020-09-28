Папарацци показали как по-настоящему выглядит старая Пугачева сейчас Новая технология позволяет создавать роботов-хамелеонов » Крупнейший НПЗ Турции отказался от российской нефти Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Турции Star прекратил закупку российской нефти Urals. Он предпочел сотрудничество с Норвегией и Ираком. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Star из Измира, обеспечивающий четверть потребностей Турции, полностью отказался от российской нефти. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Star из Измира, обеспечивающий четверть потребностей Турции, полностью отказался от российской нефти. Отметим, что Star был введен в эксплуатацию госкомпанией Азербайджана SOCAR в 2018 году. Завод весьма активно сотрудничал с Россией. Так, в 2019 году он закупил свыше 6 миллионов тонн российской нефти. https://www.dialog.ua/business/215943_1601204575

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