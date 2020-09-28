Камеры в Сингапуре будут фиксировать национальность, при этом данные о национальности в свободный доступ выдаваться не будут.
Сингапур станет первой страной в мире, которая будет использовать проверку лица в своей национальной системе идентификации, сообщает Би-би-си.
Биометрическая проверка предоставит сингапурцам безопасный доступ как к частным, так и к государственным услугам. Государственное технологическое агентство заявляет, что это решение станет «фундаментальным» для цифровой экономики страны.
Система была опробована в банке и сейчас внедряется по всей стране. Она не только идентифицирует человека, но и гарантирует, что он действительно физически находится в данном месте.
Технология будет интегрирована в SingPass и позволит получить доступ к государственным услугам.
Сингапурские технологии уже используются в киосках, отделениях налоговой службы страны, а один из крупных сингапурских банков, DBS, позволяет клиентам использовать только лицо для открытия онлайн-счета.
Представители компании GovTech Singapore считают, что эта технология будет полезна компаниям, поскольку они могут использовать ее, не создавая инфраструктуры самостоятельно.
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