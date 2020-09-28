Как выглядит курорт на Азове после конфликта в Донбассе

Когда-то сюда провести отпуск летом приезжали тысячи туристов. Через шесть лет конфликта в Донбассе в Широкино — курортном поселке на Азове — не осталось жителей, а сам он почти целиком разрушен.

Некогда популярный курорт Широкино под Мариуполем стал одной из горячих точек конфликта в Донбассе. Сегодня пляжи поселка усеяны минами, а жители бежали от обстрелов и боев. Штурм Широкино начался 10 февраля 2015-го — через две недели после обстрела Мариуполя боевиками «ДНР», когда погибли десятки гражданских лиц. Правительственным войскам тогда удалось отодвинуть фронт на несколько километров.

По данным «Восточноукраинского центра общественных инициатив», в Широкино были убиты 12 местных жителей, 24 получили ранения — это лишь те, чьи имена удалось установить. За годы конфликта в боях под поселком погибли по меньшей мере 58 украинских военных. С февраля 2016-го поселок полностью под контролем Украины. Бои за Широкино стали последней крупной наступательной операцией украинских сил.

До конфликта в Широкино жили около 1800 человек, а летом приезжали несколько тысяч туристов. Сейчас курортная инфраструктура полностью разрушена, последние мирные жители покинули поселок в июне 2015 года. Сегодня большинство из них проживает в соседнем Мариуполе, а Широкино закрыто для гражданских лиц.

Сейчас в Широкино находятся только военные. В 2015 году велись разговоры о его демилитаризации. Однако после протестов жителей соседнего Мариуполя против вывода украинских войск из поселка от этой идеи отказались.

На некогда заполненном отдыхающими пляже — бетонные укрепления против десанта противника. Сейчас в море, которое помнит смех и забавы детей, никто не купается. Военные говорят, что здесь они в зоне видимости сепаратистов.

Большинство домов в поселке во время боев были разрушены или сильно повреждены — в том числе широкинская школа, что на фото. Бывший глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебровский еще в 2015 году заявил, что поселок восстановлению не подлежит — проще построить заново.

До войны в школе поселка учились около 130 детей. В разрушенных классных комнатах до сих пор разбросаны учебники, тетради и журналы.

На фотографии — 82-миллиметровая мина, которая застряла в асфальте и не взорвалась. Ставить предупредительные таблички из-за тотальной заминированности территории в Широкино попросту не имеет смысла. «Один год войны — пять лет разминирования, — поясняет военный, который сопровождает корреспондента DW. — Вот и считайте».

Церковь Преподобного Сергия Радонежского — одно из немногих зданий в Широкино, которые избежали значительных повреждений. Холм, под которым расположена церковь, широкинцы называли «Шпиль Пушкина» — по местной легенде, поэт останавливался здесь по пути в ссылку.

Бетонные тетраподы используются для строительства волнорезов — сооружений, защищающих береговую линию от разрушения. В начале конфликта на востоке Украины многотонные конструкции установили между Широкино и Мариуполем, чтобы перекрыть путь в город танкам со стороны самопровозглашенных республик.

От Широкино до восточных окраин Мариуполя — по прямой менее десяти километров, а до центра — двадцать. Полумиллионный город сегодня живет мирной жизнью. По результатам одного из опросов Мариуполь даже вошел в десятку самых комфортных городов Украины — несмотря на близость к линии разграничения и проблемы с экологией.

Автор: Николай Бердник (DW)