Известная религиозная проповедница ушла из церкви в порно

В США бывшая евангелическая проповедница ушла из церкви и стала сниматься в порно. Об этом сообщает New York Post.

36-летняя Николь Митчелл (Nikole Mitchell) выросла в семье баптистов и получила религиозное воспитание. «Меня убеждали в том, что мои желания и тело изначально грешны и дурны», — говорит она. Несмотря на это, она с юных лет фантазировала, что станет стриптизершей.

Митчелл регулярно ходила в церковь и часто задавала вопросы священникам. Ее заметили и в 2016 году предложили выступать перед прихожанами с еженедельной проповедью. Она с радостью согласилась. «Оказаться на сцене перед тысячами человек — это много лет было моей мечтой», — объясняет женщина.

В том же году Митчелл посетила театральный спектакль на тему ЛГБТ и осознала, что испытывает влечение не только к мужчинам, но и к женщинам. После проповеди перед многотысячной аудиторией в июле 2017 года она решила уйти из церкви. В июне 2019 года женщина развелась с мужем, а затем переехала в Лос-Анджелес.

Митчелл завела аккаунт на сайте OnlyFans, который пользуется популярностью у порнозвезд и других секс-работников, и стала продавать эротические фото и видео со своим участием. «Я начинала очень робко, постила снимки, на которых обнажена только грудь, но теперь дошла до того, что снимаю видео по запросам под конкретные желания людей», — говорит она.