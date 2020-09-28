Исследователям удалось записать на небольшой кусок кварца 75,6 ТБ данных

Количество цифровых данных, генерируемое человеком, растёт чрезвычайно высокими темпами. Между тем физические носители информации развиваются далеко не так быстро. Это значит, что для создания облачных хранилищ нужно закупать всё больше дорогостоящих жёстких дисков. Выходом из сложившегося положения может быть новая технология Microsoft, позволяющая записать десятки терабайт данных на кусок кварца.

Microsoft Project Silica построен на технологии записи данных на сверхпрочное кварцевое стекло с помощью лазера путём деформации его структуры. В ходе экспериментов исследователям удалось «упаковать» 75,6 ТБ данных на кусок плавленого кварца размером с 2,5-дюймовый диск. Если проводить аналогии, то самый ёмкий 3,5-дюймовый жёсткий диск имеет объём 20 ТБ.

Главная проблема, с которой столкнулась команда Project Silica, состоит в том, что кварцевый носитель не может быть перезаписан. Следовательно, информация на нём предназначена только для чтения. Это вызовет сложности с резервным копированием, оно займёт значительно больше времени, чем в случае с обычными дисками. Как оказалось, не только Microsoft, но и другие компании работают над подобной технологией. Так, собственные разработки уже есть у Seagate.

Аналитики утверждают, что к 2025 году объём данных в мире превысит 175 зеттабайт (1 ЗБ = миллиард ТБ). Это в шесть раз больше, чем было в 2018 году. Мало того, развитие сетей 5G, спрос на видео в высоком разрешении и рынок интернета вещей может привести к тому, что к концу десятилетия общее количество информации достигнет 1 триллиона терабайт — 1000 зеттабайт.