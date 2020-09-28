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Ирина Шейк удивила поклонников странными фото

Ирина Шейк взбудоражила сеть странными фото

Супермодель Ирина Шейк снялась в сексуальной фотосессии без бюстгальтера. Провокационные фото появились на ее странице в Instagram.

На кадрах для промо-кампании Milan Fashion Week 34-летняя Шейк позирует вместе с 41-летней певицей и фотомоделью Карен Элсон и 40-летней топ-моделью Мариякарлой Босконо.

На фото Шейк стоит спиной, повернув голову к камере, а две другие женщины положили ей ладони на ягодицы. Одна из них позирует в бежевом платье-комбинации без бюстгальтера, а вторая — в кружевном бикини и лосинах.

28 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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