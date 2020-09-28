Гвинет Пэлтроу полностью обнажилась в честь своего 48-летия

Вчера Гвинет Пэлтроу отпраздновала свой день рождения — звезде фильмов «Семь», «Железный человек», «Любовь зла» и нескольких десятков других известных картин исполнилось 48 лет. По этому случаю актриса опубликовала в своем инстаграме новое фото, которым удивила многих подписчиков: на снимке Гвинет позирует полностью обнаженной, прикрывая грудь рукой.

Сегодня на мне ничего нет, кроме моего праздничного наряда на день рождения… Благодарю всех за поздравления! Также говорю спасибо чудесному маслу для тела Goop, которое заставляет меня думать, что я еще могу полностью раздеться перед камерой,

— с юмором прокомментировала фото Пэлтроу, попутно прорекламировав очередной товар своей ЗОЖ-компании Goop, которая уже неоднократно оказывалась в центре скандалов.

Гвинет Пэлтроу

В комментариях под снимком отписались многие звездные друзья Гвинет, в том числе Наоми Кэмпбелл, Деми Мур, Пэрис Хилтон и другие: они восхищались откровенным фото и поздравляли актрису с днем рождения.

С днем рождения, красавица!

— написала Пэрис Хилтон.

С днем рождения! Выставляй свое тело напоказ!

— присоединилась к поздравлениям Наоми Кэмпбелл.

Фото не оставило равнодушной и 16-летнюю дочь Пэлтроу Эппл Мартин. В комментариях она — судя по всему, от смущения — написала лишь: «Мам». Реакция наследницы саму Гвинет лишь насмешила, а вот многие звездные друзья и поклонники актрисы сразу же принялись писать девочке, что ей стоит гордиться такой красивой и молодой мамой.

Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл

Кстати, несколькими месяцами ранее Эппл высмеяла некоторые товары компании Goop, которые продает ее звездная мама. Тогда девушка с иронией прокомментировала список дел Гвинет по развитию ее ЗОЖ-бизнеса.

Сделать больше шариков для влагалища и свечей,

— именно так Эппл описала рабочие планы мамы на ближайшее время.

К слову, троллинг дочери Гвинет оценила и оставила в комментариях несколько улыбающихся смайлов.