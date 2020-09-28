ЕС Украине не даст денег, пока Коломойского не посадят

ЕС Украине не даст денег, пока Коломойского не посадят — такое месседж донесли Зеленскому напрямую, заехав к нему прямо в кабинет. Кроме того предупредили, что ЕС не банкомат и не лохи. Посоветовали заняться реформами.

Я напомню, что дело против Коломойского ЕСТЬ, ведет его НАБУ. И оно застряло на экспертизе (она не от НАБУ зависит, это вне их контроля).

Для того, чтобы Коломойскому вручить подозрение, необходима экономическая экспертиза, которая говорит, что Коломойский действительно стырил бабки из Привата. Раньше такого рода экспертизы для НАБУ делала СБУ. Но в данном случае “что-то пошло не так”.

По словам бывшего Генерального Прокурора Зеленского Руслана Рябошапки, ЛИЧНО Иван Баканов (глава СБУ и “друг детства” Зеленского) блокирует такую экспертизу.

Опять же, у меня нет вопросов к Боррелю, он не налогоплательщик Украины, ему то что? У МЕНЯ ВОПРОСЫ К ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ – почему вы не задаете вопросы Зеленскому? Вы не хотите получить 155 млрд грн от олигарха?

Я напомню, что Зеленский и его партия занимают первую строчку в рейтингах. Зеленский – самый популярный политик Украины, Слуга Народа – самая популярная политсила страны. В чем проблема? Вы не любите деньги?

Но нет, вместо этого под комментами фб-страницы НАБУ вопросы “Когда будет дело против Гонтаревой?”. Бывшего главы НБУ, которая как раз забрала у Коломойского банк и спасла экономику Украины.