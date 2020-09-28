Девушка пришла на свидание через Tinder и оказалась в «гареме»

Жительница Австралии, колумнист Жана Хокинг (Jana Hocking) рассказала о случае, когда она пришла на свидание через приложение Tinder и почувствовала себя в «гареме» — кавалер пригласил на встречу сразу несколько девушек, не оповестив об этом ни одну из них. Эмоциями от произошедшего Хокинг поделилась в колонке на news.com.au.

«Был парень, мы с ним встречались в итоге месяц или около того, у которого в доме была вечеринка. И он решил пригласить на нее всех девушек, с кем встречался через приложение», — отметила автор.

Австралийка сравнила действия мужчины с реалити-шоу «Холостяк», в котором главный герой встречался в особняке с несколькими участницами, чтобы в финале выбрать единственную. «Как только мы осознали, что все с ним встречались, произошел массовый исход с вечеринки, а после было получено множество унижающих сообщений от него», — заметила Хокинг.