Армянские ВС потеряли в Карабахе более 550 военнослужащих

Министерство обороны Азербайджана заявило, что во время боев на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе Армения потеряла более 550 военнослужащих.

Ведомство также утверждает, что азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц ЗРК «ОСА», 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, 3 склада с боеприпасами, передает «Интерфакс».

В свою очередь Минобороны Армении сообщило о 200 убитых азербайджанских военных, а Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило об уничтожении 4 вертолетов, 27 беспилотников, в том числе ударных, 33 танков и БМП и двух инженерных бронемашин азербайджанских ВС.

Напомним, в воскресенье Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе военными Армении. По данным ведомства, есть погибшие среди гражданских. В свою очередь Минобороны Армении заявило, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».