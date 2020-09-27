Зубные протезы отца Майкла Джексона продали на аукционе

Зубные протезы отца американского поп-певца Майкла Джексона были проданы на аукционе, стартовая цена лота составляла 200 фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей). Об этом сообщает The Mirror.

Всего, кроме зубных протезов, на продажу были выставлены 60 предметов из коллекции Джо Джексона, в том числе тапочки, серебряная куртка и подписанные фотографии.

Кроме того, на аукционе была представлена капельница со следами крови певца, которая использовалась в последние дни его жизни. Родственники Майкла Джексона уверяют, что она была у него в руке в момент смерти, и на ней еще осталась ДНК исполнителя.